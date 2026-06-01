TRT Haber 01.06.2026 12:25

Kurban Bayramı tatilinde 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinde 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram boyunca İçişleri Bakanlığı'nın 334 bin 17 personelinin vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptığını açıkladı.

Trafikte ise 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracı denetimleri aralıksız sürdürdü.

Bakan Çiftçi, "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır." dedi.

 

Bakan Çiftçi, alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramının; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı.

Önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz." dedi.


 

