Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.06.2026 12:21

Jandarma'da 29 bin personelin yeni görev yeri belli oldu

çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamaları kapsamında, 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Jandarma'da 29 bin personelin yeni görev yeri belli oldu

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, "Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, jandarma personelinin asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarıların devamını diledi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Gece Müzeciliği kapsamında geçen yıl 1 milyondan fazla kişi ağırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı
14:34
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi dayanıklılığını teyit etti
13:47
Denizli'deki otobüs faciasında yürek yakan hikayeler
13:38
İskender papağanı yavruları koruma altına alındı
13:22
Marmara alarm veriyor: Mikroplastik kirliliğinde büyük artış
13:22
Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin Ermenistan için fırsatlar doğuracağını söyledi
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
Hatay açıklarında 'balina' sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ