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Amanos kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, JÖH ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çatışma çıktı, 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timleri operasyon gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyon sırasında çatışma çıktığı ve 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölge operasyon sürüyor.
Etiketler: amanoslar operasyon İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:18
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