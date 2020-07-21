Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timleri operasyon gerçekleştirdi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyon sırasında çatışma çıktığı ve 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölge operasyon sürüyor.