Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar kesintisiz devam ediyor.
Kaynak: AA
Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar kesintisiz devam ediyor.
Kaynak: AA