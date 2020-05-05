Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Altun'dan, Zarakolu ve Artı Medya'ya suç duyurusu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazar Ragıp Zarakolu ile Zarakolu'nun "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısını yayımlayan internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, yazının darbe ve idam tehdidi içerdiğine işaret edildi.
Altun'un avukatı Sezgin Tunç, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.
Menderes'in fotoğrafı da kullanıldı
"ArtıGerçek" adlı internet sitesinde Ragıp Zarakolu tarafından kaleme alınan "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı bir yazının yayımlandığı belirtildi. Yayıncı tarafından yazının yanına, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının karşısında darbeciler tarafından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafının yerleştirildiği de vurgulandı.
Ragıp Zarakolu ve "ArtıGerçek" internet sitesi hakkında, "Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller" nedeniyle cezalandırılmaları için kamu davası açılması istendi.
Etiketler: son dakika Fahrettin Altun Ragıp ZarakoluSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 18:04
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