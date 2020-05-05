Altun'un avukatı Sezgin Tunç, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

Menderes'in fotoğrafı da kullanıldı

"ArtıGerçek" adlı internet sitesinde Ragıp Zarakolu tarafından kaleme alınan "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı bir yazının yayımlandığı belirtildi. Yayıncı tarafından yazının yanına, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının karşısında darbeciler tarafından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafının yerleştirildiği de vurgulandı.

Ragıp Zarakolu ve "ArtıGerçek" internet sitesi hakkında, "Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller" nedeniyle cezalandırılmaları için kamu davası açılması istendi.

