Haber Giriş: Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı imha edildi
Barış Pınarı bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit ederek imha etti." bilgisi paylaşıldı.
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