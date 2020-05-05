AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır. Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapıyor. https://t.co/1M50ramZJh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 5, 2020

Çelik, "Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır. 'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, ABD'de yayımlanan Dini Özgürlükler Raporu'na ilişkin ise, "Özellikle azınlıklar konusunda Türkiye'ye yapılan değerlendirmelerin tamamı haksız ve yanlıştır." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sınav tarihinin geri çekilmesi, normalleşme takviminin bir parçasıdır." şeklinde konuştu.