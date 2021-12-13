İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan'ın eski Başbakanı Kerim Masimov’un Türkçe olarak da yayımlanan “Dünyanın Bir Sonraki Hakimi:Yapay Zeka” isimli kitabının takdim yazısını kaleme aldı.

"Dijital platformlar önlem almalı"

Sosyal medyadaki dezenformasyon kampanyalarına karşı uyarıda bulunan Altun, manipülasyon ile mücadelede yapay zekanın yararlı bir şekilde kullanılabileceğine vurgu yaptı.

“Uluslararası düzeyde bir güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyon kampanyalarına karşı dijital platformlar önlem almalı. Yapay zeka yardımıyla, sosyal ağlarda daha önce kullanılan görseller, farklı konularda kamuoyunu yanıltma amacıyla kullanıldığında, yayınlanmasının ve paylaşılmasının önüne geçilmeli."

"Yapay zeka sistemlerinde insanı merkeze alan bir süreç izlenmeli"

Yazısında insanların dijital kuşatma altında olduğuna dikkat çeken Altun, "Kullanıcıların mahremiyetine azami özen gösterilmeli" dedi.

“Yapay zeka sistemlerinde insanı merkeze alan bir gelişim süreci izlenmeli, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık değerlerinden asla taviz verilmemeli. Yapay zekanın getirdiği birtakım riskler doğru analiz edilerek bu teknolojinin oluşturduğu belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.”

Altun, yapay zekanın insanlığın geleceğini tehdit ettiği fikrinin komplo teorisi olduğunu belirtti. Ancak bu teknolojinin kontrolsüz büyümesinin çok ciddi sorunları peşi sıra getireceğini söyledi.