HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Polis kongrenin yaptığı salonda ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kongre sırasında katılımcıların bir kısmının terör örgütü elebaşına yönelik övücü sözler kullandıkları belirlendi.

Bazı katılımcıların ise salonda örgütsel marşlar okuduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, kongredeki olaylar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık değerlendirmesinin ardından soruşturma başlattı.