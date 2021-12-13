Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon: 9 terörist etkisiz
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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