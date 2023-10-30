Altun: Gazze'deki oyunu bozmak Türkiye'nin istikbali için olmazsa olmaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT 1'de yayınlanan 'Enine Boyuna' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkati çeken Altun, "En önemli mesele ateşkesin sağlanması, kısa vadede ve bir an önce insani yardım koridorunun tesis edilmesi ve bu koridordan hızla oradaki insanların yaralarının sarılması" dedi.

Altun, Birleşmiş Milletler'in 'ateşkes' tasarısına karşı çıkan ülkelerle ilgili, "Bu kararın karşısında kimlerin yer aldığını da tarih ibretle yazacaktır, çekimser kalanlar da bu suça ortaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımızın gösterdiği gayret bu sorunun dünya tarafından bir insanlık suçu olarak tanımlanmasını temin etti"

İletişim Başkanı, Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için Türkiye'nin yoğun çabalarını anlattı.

"Cumhurbaşkanımızın barış planı, Erdoğan Barış Planı bu süreçte uluslararası kamuoyuna anlatılmaya ve uluslararası kamuoyu da bu noktada bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği gayret bu sorunun her şeyden önce dünya tarafından tanınmasını, bir kriz, bir sorun, bir savaş suçu, bir insanlık suçu olarak tanımlanmasını temin etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Barış Konferansı" ve "Garantörlük" önerilerini hatırlatarak, "Türkiye’nin çok net ve özgün bir önerisidir ve bu noktada da sorunun çözümü adına oldukça önemli bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine vurguladığı, altını çizdiği bu önemli adım kritiktir" diye konuştu.

"Gazze'deki oyunu bozmakTürkiye’nin istikbali için olmazsa olmazdır"

Altun, Filistin meselesinin Türkiye'den bağımsız düşünülemeyeceğini şu sözlerle ifade etti:

"Gazze’de oynanan oyun sadece oradaki Filistinli kardeşlerimizin üzerine oynanan bir oyun değildir, bütün bölgeye ve özellikle de Türkiye üzerine oynanan bir oyundur. Bu oyunu bozmak stratejik olarak Türkiye’nin istiklali için, Türkiye’nin istikrarı için, Türkiye’nin istikbali için olmazsa olmazdır, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

"Batı medyası İsrail ordusunun doğru-yanlış cetvelini kullanıyor"

Fahrettin Altun, uluslararası medya organlarını da eleştirdi. Sözü, İsrail'in yayınlar üzerindeki etkisine getirdi.

"Bugün ana akım Batı medyasının büyük bir kesimine yön veren İsrail meselesiyle ilgili ana kurum İsrail ordusu. Gerçekten Batı medyası bugün İsrail ordusunun doğru-yanlış cetvelini kullanıyor."

"70'in üzerinde yalan çürütüldü"

Altun, hakikati bütün dünyaya anlatmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz bu anlamda 7 Ekim’den itibaren 70’in üzerinde yine Batı medyasında dolaşıma sokulan yalanı tescilledi, ifşa etti, çürüttü ve doğrusunu aktardı. 1000'in üzerinde uluslararası medya kuruluşu ispatlı olarak ortaya koyduğumuz gerçekleri haberlerinde kullanmak zorunda kaldılar."