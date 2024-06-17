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Gündem
TRT Haber 17.06.2024 17:38

Altun: Doğaya sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü kutladı. Altun, sürdürülebilir çevre politikalarına vurgu yaptı.

Altun: Doğaya sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nü kutluyorum.

Doğal kaynakları korumak ve daha yeşil, sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmek hayati bir öneme sahiptir.

Doğaya sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır."


"Geleceğimizdeki Büyük Tehlike Kuraklık" belgeseli

Fahrettin Altun, bu akşam saat 21.30'da TRT Belgesel'de "Geleceğimizdeki Büyük Tehlike Kuraklık" belgeselinin yayımlanacağını da duyurdu. 

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