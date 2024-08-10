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Gündem
TRT Haber 10.08.2024 19:20

Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yükselişi devam edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin yükselişinin durmaksızın devam edeceğini belirterek, "Daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Altun: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yükselişi devam edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın oylarıyla Türkiye'nin ilk kez doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı olmasının 10. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu 10 yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği altında Türkiye'nin, büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Her adımda milletimizin iradesi, ülkemizin geleceğine ışık tuttu. Türkiye, her alanda devrim niteliğinde ilerlemeler kaydetti, küresel arenada güçlenen bir aktör haline geldi. Bugün, milletimizle omuz omuza verdiğimiz bu kutlu yolculukta, yepyeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin yükselişi durmaksızın devam edecek; daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce 12. cumhurbaşkanı seçildi
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