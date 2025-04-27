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TRT Haber 27.04.2025 23:11

Altun: Artık Türkiye, darbe yapılacak, vesayet odaklarının istediği gibi at koşturabileceği bir ülke değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "27 Nisan'ın planlayıcı ve tatbik edicilerinin hayalleri suya düşmüş, Türkiye 9 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da meydana gelen bir başka darbe girişimine karşı gösterdiği çelik iradeyle darbecilere bir kez daha haddini bildirmiştir." ifadesini kullandı.

Altun: Artık Türkiye, darbe yapılacak, vesayet odaklarının istediği gibi at koşturabileceği bir ülke değildir
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 27 Nisan 2007'nin askeri darbeci zihniyetin yansıması olan "e-muhtıra" ile demokrasiye ve milletin iradesine yapılan büyük bir saldırının tarihi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin seçilmiş hükümeti ve meşru siyasetin en büyük temsilcisi AK Parti olmak üzere demokrasiye, milli iradeye ve sivil siyasete inanan yürekli insanların dik duruşu ve milletin bu duruşun ardında kenetlenmesi sonucu bu saldırı akamete uğratılmış, bu tarih Türk demokrasi tarihinde benzersiz bir dönüm noktası olmuştur. 27 Nisan'ın planlayıcı ve tatbik edicilerinin hayalleri suya düşmüş; Türkiye, 9 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da meydana gelen bir başka darbe girişimine karşı gösterdiği çelik iradeyle darbecilere bir kez daha haddini bildirmiştir."

Türkiye'nin artık darbe yapılacak, vesayet odaklarının istediği gibi at koşturabileceği bir ülke olmadığını vurgulayan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, milli iradenin korunduğu, içeride ya da dışarıda başka herhangi bir odağın tahakkümü altına girmediği, güçlü bir demokrasidir. Türkiye, 27 Nisan'da olduğu gibi her türlü tehdit karşısında halkın iradesini üstün ve güçlü kılarak inşallah yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gelecek nesillere daha güçlü, daha bağımsız ve daha demokratik bir Türkiye bırakmak için verdiğimiz bu mücadeleye devam edeceğiz."

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