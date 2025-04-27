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Gündem
TRT Haber 27.04.2025 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1 şampiyonu olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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