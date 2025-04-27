Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. ???????? pic.twitter.com/9JTrpn9YUn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2025