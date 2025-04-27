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Gündem
AA 27.04.2025 21:44

Bakan Bak, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakan Bak, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Almanya'nın Oschersleben kentinde yapılan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyon olan otomobil sporcumuz Ayhancan Güven'in tarihi başarısı bizleri gururlandırdı. Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk pilotumuz olan Ayhancan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği zaferin ardından podyumda milli marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ayhancan Güven, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk oldu

Almanya'nın Oschersleben kentinde, sezonun ilk hafta sonunun 2. yarışında Manthey EMA takımı adına mücadele eden Ayhancan, "pitstop" stratejisiyle elde ettiği avantajı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Yarışı Jules Gounon ikinci sırada tamamlarken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Thomas Preining ise podyumun son basamağında yer aldı.

Bakan Bak, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i kutladı

Şampiyona genel klasmanında ilk yarışın galibi Jordan Pepper 37 puanla liderliğini korurken, Ayhancan Güven, Lucas Auer ve Jules Gounon ile 34 puanla eşit olmasına rağmen yarış galibiyeti sayesinde ikinci sırada yer alıyor.

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