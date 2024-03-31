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Gündem
AA 31.03.2024 12:53

Altınok: Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun" dedi.

Altınok: Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun
[Fotograf: AA]

AK Parti ABB Başkan adayı Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.

Turgut Altınok, okula, eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.

Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını, Milli Mücadele'nin de merkezi olduğunu belirten Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara ziyaretinde ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyledi.

"Seçimler ülkemize hayırlı olsun"

Oy kullandığı okulun, Milli Mücadele merkezinin ve Misakımilli sınırlarının çizildiği anlara şahitlik eden bir merkez olduğunu dile getiren Altınok, "Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Yani Karargahtepe Mahallesi'ndeyiz. Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." diye konuştu.

Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.

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Ankara Seçim Yerel Seçim 2024 Turgut Altınok
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