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TRT Haber 25.02.2024 14:20

Altınok: Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız

Projelerini açıklayan Altınok, Ankara'nın trafik sorununa değindi. Yeni metro hatları ve havalimanı metro projesi çalışması yapacaklarını belirten Altınok, altyapı ve kentsel dönüşüm projelerini hızla başlatacaklarını söyledi.

Altınok: Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız
[Fotograf: AA]

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklama yaptı.

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) çalışan hiçbir çalışanı göreve geldiklerinde işten çıkarmayacaklarını söyledi. Altınok, "Belediyede çalışan işçilerimizin maaşına da zam yapacağız. Bu Altınok sözüdür" dedi.

Ankara'nın trafik sorununa değinen Altınok, gerekli yatırımlar ve tedbirlerin alınmaması halinde Ankara'nın İstanbul'un trafiğinden daha çekilmez bir hale geleceğini ifade ederek, "Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız" açıklamasını yaptı.


Havalimanına ulaşımda vatandaşların zorluk çektiğini belirten Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden birisi bu olacak" şeklinde konuştu.

Altyapı eksiklerini hızla gidereceklerini söyleyen Altınok, "Kentsel dönüşüm sürecini hızlıca başlatacağız" dedi.


Ankaralıların ev sahibi olması konusunda destek sağlayacaklarını söyleyen Altınok, "En az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" açıklamasını yaptı.

Başkentin ulaşım projelerini çeşitlendireceklerini ifade eden Altınok, metro ve otobüslerin 24 saat hizmet vereceğini söyledi. Altınok, üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.

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