Altınok: Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklama yaptı.

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) çalışan hiçbir çalışanı göreve geldiklerinde işten çıkarmayacaklarını söyledi. Altınok, "Belediyede çalışan işçilerimizin maaşına da zam yapacağız. Bu Altınok sözüdür" dedi.

Ankara'nın trafik sorununa değinen Altınok, gerekli yatırımlar ve tedbirlerin alınmaması halinde Ankara'nın İstanbul'un trafiğinden daha çekilmez bir hale geleceğini ifade ederek, "Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden birisi bu olacak. pic.twitter.com/SHvjrpFc28 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2024

Havalimanına ulaşımda vatandaşların zorluk çektiğini belirten Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden birisi bu olacak" şeklinde konuştu.

Altyapı eksiklerini hızla gidereceklerini söyleyen Altınok, "Kentsel dönüşüm sürecini hızlıca başlatacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara, son 5 yılda büyük Türkiye idealinin başkenti olmaktan çıkmış büyükşehirden büyük bir kasabaya dönüşmüştür. pic.twitter.com/h5ErTQiFbh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2024

Ankaralıların ev sahibi olması konusunda destek sağlayacaklarını söyleyen Altınok, "En az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" açıklamasını yaptı.

Başkentin ulaşım projelerini çeşitlendireceklerini ifade eden Altınok, metro ve otobüslerin 24 saat hizmet vereceğini söyledi. Altınok, üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.