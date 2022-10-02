CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14.00'te başladı. Toplantının gündemi "Geçiş sürecinin yol haritası" olarak belirlendi.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunulmadı.

Altılı masanın ortaklarından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı öncesi bir gazeteye yaptığı açıklamada, CHP'li bazı isimlerin kendilerini parti sözcüsü gibi görmelerini eleştirdi. "Özensiz bir dil kullanıyorlar" dedi.

Akşener'in, 'herkes sözlerine dikkat etsin' çıkışı 'toplantı öncesinde masayı uyarıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

Meral Akşener, aynı CHP'li isimlerin kendi genel başkanlarının açıklamalarıyla çeliştiğini vurguladı. Bu tavırlarını 'saygısızlık' olarak yorumladı.

Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.