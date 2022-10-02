Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza atarak küresel çağrımıza destek verdiği için Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Emine Erdoğan Vladimir Zelenskiy Ukrayna
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