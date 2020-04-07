Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlıktan eğitime, ekonomiden sosyal hayat kadar oldukça geniş bir alanda sıkı tedbirler alan Türkiye, salgının ardından kamu kurumlarının hızlı bir şekilde dönüştürdüğü ve bu kapsamda hizmet vermeye başlayan merkezlerden de ciddi katkılar aldı.

Sağlık Bakanlığı SABİM’e yeni bir kimlik kazandırdı

İlk olarak 2004 yılında hayata geçirilen ve vatandaşların sağlık alanında bilgi alabileceği bir iletişim hattı olan Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından yeni bir kimliğe büründü.

Salgının Çin’de görüldüğü ilk dönemden bu yana Türkiye’nin sürece hazırlanması için önemli adımlar atan Sağlık Bakanlığı, mart ayı içinde Alo 184 hattını koronavirüs danışma hattına dönüştürdü ve vatandaşların tek telefonla hizmet alabilmesinin önünü açtı.

[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla ilgili tüm gelişmeleri günlük olarak kamuoyuyla paylaştı. Foto: AA]

Vatandaşlardan yoğun ilgi

TRT Haber’in Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre Alo 184 SABİM Hattı mart ayı içinde sesli yanıt sistemi ve çağrı işlem hizmeti ile toplam 1 milyon 470 bin 833 talebi karşılayarak vatandaşlara bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeleri sağladı.

Rekor düzeydeki talebin 419 bin 86’sını çağrı işlemleri oluşturdu. SABİM bu zaman diliminde ayrıca 1 milyon 51 bin 747 sesli yanıt sistemi çağrısı ile toplam 1 milyon 470 bin 833 talebi karşıladı.

Çağrılarda ilk sırayı İstanbul alırken, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Kayseri ve Konya takip ediyor.

Bilim Kurulunun hazırladığı algoritmayla çalışıyor

Alo 184 SABİM üzerinden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde koronavirüs hastalığı konusunda bilgilendirme yapılıyor, risk teşkil eden kişilere ne yapılması gerektiği konusunda doğru bir yönlendirme sağlanıyor.

Mart ayında çağrı yoğunluğu yaşanması üzerine SABİM hem çağrı işlem hizmeti hem de sesli yanıt sistemi (IVR) ile talepleri karşılamaya başladı. Sesli yanıt sistemiyle algoritma sorularına ve verilen cevaplara göre hastalık şüphesinin değerlendirilmesi yapılıyor, risk teşkil eden kişiler sağlık kurum ve kuruluşlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) veya Alo 184 SABİM bünyesindeki sağlık personeline aktarılıyor.

Sağlık personelinin değerlendirmeleri sonucu bu kişilere bilgilendirme yapılıyor, gerekli yönlendirmeler sağlanıyor ve algoritma sonucu risk teşkil eden kişilerin gerekli bilgileri alınarak 112 Acil Yardım Hattı'na bildiriliyor ve takibi yapılıyor.

[SABİM'e gelen çağrılar hassasiyetle incelenerek en doğru şekilde yönlendiriliyor. Foto: AA]

Gereksiz aranmamalı

Yeni koronavirüs hastalığı konusunda tüm bilgilendirme faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından eksiksiz ve şeffaf olarak yapılıyor. Güncel ve güvenilir bilgiler için Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi, yeni koronavirüs hastalığı konusunda bilgi almak isteyen kişilerin erişimi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için de Alo 184 SABİM Hattı’nın gereksiz yere meşgul edilmemesi isteniyor.