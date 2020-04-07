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9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q4P970lFGF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2020
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