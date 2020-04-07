Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q4P970lFGF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2020