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Bakan Kurum'dan 'bilinçli su kullanımı' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüsle mücadelede hijyen kurallarına uyarken, suyun bilinçli ve tasarruflu şekilde kullanılması konusunda uyardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından bilinçli su kullanımına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Kurum, “Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım” dedi.
Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım.#SudaHayatVar
Etiketler: su murat kurum koronavirüs ile mücadele koronavirüsSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 06:00
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