Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından bilinçli su kullanımına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Kurum, “Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım” dedi.