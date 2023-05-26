Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı

Almanya, Başbakan Olaf Scholz'un konvoyuna dahil olmayı başaran bir kişinin havalimanına kadar gidip apronda Şansölye'ye sarılabilmesinin şoku içinde.

Olay, Çarşamba günü Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankasının etkinliğine katılan Scholz'un Berlin'e dönüşe geçtiği sırada yaşandı. Havalimanına hareket eden Başbakanın aracının içinde bulunduğu konvoya Yunan asıllı sürücünün kullandığı araç da dahil oldu.

Kimsenin fark etmediği bu takip havalimanına kadar sürdü. Gizemli sürücü aracından inen Scholz'a doğru koşarak elini sıktı ve ona sarıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan kişi sorgusunda, konvoyu büyük bir düğün kafilesi sandığını söyledi. Ülke gündemine oturan olay sonrası güvenlik zafiyetin nasıl oluştuğu tartışılıyor.

Scholz'un güvenlik ekibine soruşturma başlatıldı.