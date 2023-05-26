Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.05.2023 22:39

Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı

Almanya'da, Başbakan Scholz'un aracının içinde bulunduğu konvoya katılan bir sürücü ülke gündemine oturdu. Havalimanına kadar konvoyda seyretti, daha sonra Scholz'un yanına giderek ona sarıldı. Düğün kafilesi sandığı için konvoya katıldığını söyleyen Yunan asıllı sürücü, güvenlik endişesine yol açtı.

Almanya, Başbakan Olaf Scholz'un konvoyuna dahil olmayı başaran bir kişinin havalimanına kadar gidip apronda Şansölye'ye sarılabilmesinin şoku içinde.

Olay, Çarşamba günü Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankasının etkinliğine katılan Scholz'un Berlin'e dönüşe geçtiği sırada yaşandı. Havalimanına hareket eden Başbakanın aracının içinde bulunduğu konvoya Yunan asıllı sürücünün kullandığı araç da dahil oldu.

Kimsenin fark etmediği bu takip havalimanına kadar sürdü. Gizemli sürücü aracından inen Scholz'a doğru koşarak elini sıktı ve ona sarıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan kişi sorgusunda, konvoyu büyük bir düğün kafilesi sandığını söyledi. Ülke gündemine oturan olay sonrası güvenlik zafiyetin nasıl oluştuğu tartışılıyor.

Scholz'un güvenlik ekibine soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silenlere milletimiz geçit vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Zeytinburnu'nda tramvay tırın dorsesine çarptı
23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis'e Vefa Buluşması'na telefonla bağlandı
23:00
ABD başkanlığına aday olan DeSantis, ilk 24 saatte 8,2 milyon dolar bağış topladı
22:58
Kongre baskınındaki suçunu itiraf eden Oath Keepers üyesi Watkins, 8,5 yıl hapis cezası aldı
22:52
Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı
22:38
IMF, ABD'de faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini vurguladı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
FOTO FOKUS
Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı
Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ