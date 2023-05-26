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Dünya
AA 26.05.2023 22:39

Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı

Almanya'da, Başbakan Scholz'un aracının içinde bulunduğu konvoya katılan bir sürücü ülke gündemine oturdu. Havalimanına kadar konvoyda seyretti, daha sonra Scholz'un yanına giderek ona sarıldı. Düğün kafilesi sandığı için konvoya katıldığını söyleyen Yunan asıllı sürücü, güvenlik endişesine yol açtı.

Almanya'da güvenlik krizi: Yunan asıllı sürücü Scholz'un konvoyuna katıldı

Almanya, Başbakan Olaf Scholz'un konvoyuna dahil olmayı başaran bir kişinin havalimanına kadar gidip apronda Şansölye'ye sarılabilmesinin şoku içinde.

Olay, Çarşamba günü Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankasının etkinliğine katılan Scholz'un Berlin'e dönüşe geçtiği sırada yaşandı. Havalimanına hareket eden Başbakanın aracının içinde bulunduğu konvoya Yunan asıllı sürücünün kullandığı araç da dahil oldu.

Kimsenin fark etmediği bu takip havalimanına kadar sürdü. Gizemli sürücü aracından inen Scholz'a doğru koşarak elini sıktı ve ona sarıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan kişi sorgusunda, konvoyu büyük bir düğün kafilesi sandığını söyledi. Ülke gündemine oturan olay sonrası güvenlik zafiyetin nasıl oluştuğu tartışılıyor.

Scholz'un güvenlik ekibine soruşturma başlatıldı. 

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