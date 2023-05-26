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Dünya
AA 26.05.2023 22:35

IMF, ABD'de faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini vurguladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için uzun süreli bir sıkı para politikasının gerekeceğini belirterek, "Faiz oranlarının daha uzun süre biraz daha yüksek olması gerekecek." dedi.

IMF, ABD'de faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini vurguladı
[Fotograf: AA]

Georgieva, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularının paylaşıldığı basın toplantısında, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin dirençli olduğunu kanıtladığını belirten Georgieva, tüketici talebinin, başlangıçta tasarruflarla ve son zamanlarda harcanabilir gelirdeki artışla desteklenerek iyi şekilde korunduğunu söyledi.

Georgieva, ABD ekonomisinin bu yıl yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,2 büyümesini ve 2024'e kadar ivmesini korumasını beklediklerini dile getirdi.

İşsizliğin yavaş yavaş yükselerek 2024'ün sonunda yüzde 4,5'e yaklaşacağını öngördüklerine işaret eden Georgieva, ancak iş gücü piyasasının hala oldukça güçlü olduğunu vurguladı.

Georgieva, dirençli talep ve güçlü iş gücü piyasasını "iki ucu keskin bir kılıç" olarak nitelendirerek, bu durumun Amerikan ailelerine destek olurken aynı zamanda enflasyonun beklenenden daha kalıcı olmasına katkıda bulunduğunu anlattı.

Enflasyonun 2024 yılı boyunca Fed'in hedefinin üzerinde kalması bekleniyor

Çekirdek enflasyonun, bu yılın sonuna doğru yavaş yavaş düşerek yaklaşık yüzde 4'e gerilemesini beklediklerini belirten Georgieva, enflasyonun 2024 yılı boyunca Fed'in orta vadeli hedefinin üzerinde kalacağını öngördüklerini aktardı.

Georgieva, "Enflasyonu kesin bir şekilde yüzde 2 hedefine geri getirmek, uzun süreli sıkı bir para politikası gerektirecektir." dedi.

Faiz oranlarının, 2024'ün sonlarına kadar yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 arasında kalacağını öngördüklerini belirten Georgieva, "Faiz oranlarının daha uzun süre biraz daha yüksek olması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, ekonomi ve enflasyon dinamikleri konusunda hala yüksek bir belirsizlik olduğuna işaret ederek, Fed'in dikkatli şekilde iletişim kurmasının önemini vurguladı.

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