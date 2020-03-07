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Almanya uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadesi devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Almanya uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi.
Böylece 11 Kasım 2019'dan bu yana iade edilen yabancı terörist sayısı 282 oldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 15:30
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