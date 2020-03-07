Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadesi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Almanya uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi.

Böylece 11 Kasım 2019'dan bu yana iade edilen yabancı terörist sayısı 282 oldu.