Gündem
İHA 30.10.2025 14:36

Almanya Başbakanı Merz Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Merz Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merz’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Recep Tayyip Erdoğan Almanya Friedrich Merz
