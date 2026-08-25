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Gündem
AA 25.08.2026 08:59

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması genişliyor: 38 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı, 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması genişliyor: 38 gözaltı

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma genişliyor.

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 4 derneğe görevlendirme yapıldı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 13 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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