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TRT Haber 24.11.2024 14:27

Ali Yerlikaya'dan 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 28 kişi için anma mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 35 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü'nde PKK'lı teröristlerin katlettiği 28 kişiyi andı.

Ali Yerlikaya'dan 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 28 kişi için anma mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali  Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 35 yıl önce İkiyaka Köyü'nde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 28 kişinin katledildiğini hatırlattı.

Katledilenler arasında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebekler, 4 yaşındaki Rıfat, 5 yaşındaki Cebrail ve Halime ile 75 yaşındaki Hazal "anne"nin olduğunu kaydeden Yerlikaya, bu yıl İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut ile akrabalarını ziyaret ettiğini hatırlattı.

 

Ziyarete ilişkin fotoğraf da paylaşan Yerlikaya, "PKK'lı hainlerin emelleri de hedefleri de hiç değişmedi. Ama biz, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İkiyaka Köyü'nde katledilen şehitlerimize ve tüm terör şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." ifadesini kullandı.

Ali Yerlikaya'dan 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 28 kişi için anma mesajı

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Ali Yerlikaya Hakkari İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü Sosyal Medya
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