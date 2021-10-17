Kastamonu Nasrullah Camisi'nde bu akşam düzenlenecek Mevlit Kandili Programı'na katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, burada yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

"Nasrullah Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı yapacağız"

Bu gecenin önemine değinen Erbaş, "Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşriflerinin seneidevriyesinde Kastamonu'dayız. Kadim şehrimiz, Selçuklu ve Osmanlı hatırası güzel şehrimiz Kastamonu'da bu akşam inşallah Nasrullah Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı yapacağız" dedi.

Nasrullah Camisi'ndeki programda, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için dua edeceklerini belirten Erbaş, "Bundan birkaç ay önce yaşamış olduğumuz sel felaketinde vefat eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Nasrullah Camisi'nde okuyacağımız Kur'an-ı Kerimleri, yapacağımız duaları onların ruhlarına da göndereceğiz. Rabb'im böyle felaketleri, afetleri hiçbir zaman, ülkemizin hiçbir şehrine, hiçbir beldesine yaşatmasın" diye konuştu.

Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde yapımı devam eden camiyi ziyaret etti. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, cami inşaatı hakkında Erbaş'a bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ve bazı kurum temsilcileri eşlik etti.