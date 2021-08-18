İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaretine Bodrum'da yangından en çok etkilenen Yukarı ve Aşağı Mazı mahallelerinden başladı, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yangınlardan evleri, tarım arazileri zarar gören vatandaşları dinledi.

Akşener, "Buraya gelme amacımız, ikinci defa gelme amacımız ise şimdi ağır bir yangın geçirildi. Çok farklı dedikodular çıktı, şaibeler çıktı, öyle oldu, böyle oldu. Onlarla ilgili olarak köylümüzün, burada yaşayan insanlarımızın çiftçimizin, turizmle iştigal eden insanlarımızın talepleri var" dedi.

"Çalışmaların takipçisi olacağız"

Meral Akşener yanan alanlarla ilgili çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

"Yanan yerlere dair herhangi bir yapılaşma, betonlaşma istemiyor. Buna dair devleti yönetenler söz verdiler. Bir onun takipçisi olacağız. Oraya bir dikkat çekmek için buradayız. İkincisi buradaki yaraların sarılması lazım. O yaraların sarılıp sarılmadığına dair tespitlerde bulunup bu yaraların sarılması için de takipçi olacağız."

Yangın, 31 Temmuz'da Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayıp Milas ve Bodrum'da geniş bir alanda etkili olmuştu.