İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener'in gündeminde Moskova'daki zirve ve İdlib'deki ateşkes kararı vardı.

Suriye meselesinin Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit ettiği için milli bir mesele olduğunu belirten Akşener, imzalanan protokol için "ara çözüm" dedi,

Akşener, Suriye konusunda "Muhalefetle istişare edilmeli" çağrısı yaparak, "Bu konuda adım atmadan önce muhalefet partileriyle istişare et, istişare ortaya ortak akıldan süzülmüş milli bir duruş çıkarır." diye konuştu.

"Sınırları açmak Türkiye'nin hakkıdır"

Akşener, Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara engel olmamasına da değindi:

"Türkiye, Batı'nın da ortak olduğu Suriye meselesinden kaynaklanan sığınmacı yükünü, elbette taşımak zorunda değil. Bu nedenle sınırlarını açmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır."