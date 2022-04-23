Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akşener, Ankara'da 23 Nisan çocuk şenliğine katıldı
[Fotoğraf: AA]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği'nin (Korev) 23 Nisan çocuk şenliğinde çocuklarla bir araya geldi.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Korev'in devlet koruması altında koruyucu aile yanında kalan çocukların katılımıyla Gençlik Parkı'nda düzenlediği şenlikte, çocuklarla sohbet etti, çocukların "Atatürk Sevgisi" adlı tiyatro oyununu izledi.
Akşener'e, şenlik alanındaki bir çocuk ailesini çizdiği resmi, Korev yetkilisi de Himaye-i Etfal kuruluşunu anlatan kitap hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
Korev'in şenlik alanındaki standından Gülizar Dişa'nın "İyi ki bize geldin", Yadigar Işıldar'ın "Kıyamıyorum Derken" adlı kitapları ile derneğin rozetini satın alan Akşener, çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Akşener, Etimesgut'ta düzenlenen çocuk şenliğine de katılarak, çocukların çuval ve yumurta yarışmasını izledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İyi Parti Meral Akşener 23 Nisan
Son Haberler
- 16:06
- 16:40
- 16:00
- 15:54
- 16:00
Sıradaki Haber
Teröristlere 'Pençe' darbesi: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz