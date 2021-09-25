Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı denildi.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/P9Um6SSLSA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2021
Etiketler: KKTC Milli Savunma Bakanlığı Tatbikat Haberleri
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