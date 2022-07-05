AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bunun akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek. 2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız.

10 ay çalışmak suretiyle, 2 ayı çalışmama ile geçirenler (geçici işçiler), 12 ayın tamamında çalışır duruma gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz, çözümleyeceğiz.