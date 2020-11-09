Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

"Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sarıyor"

Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sarmak için çalışıyor. Acil yıkılması gereken evler var, ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım gerçekleştiriliyor.

"Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor"

Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Ermeni işgalciliğine, barbarlığına destek veren ülkeleri de tek tek kınıyoruz. Tek dertleri, Ermeni işgaline destek vermek, ama amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa polisi en son 10 yaşında 4 çocuğu ailelerinden erken saatlerde alarak sorguladı.

"Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır"

(Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, görevden getirme, görevden alma, istifayı kabul etmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Bu konuda bir açıklama yapmam uygun değil. Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır.

[Albayrak’ın istifa paylaşımı] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır.https://t.co/TQ3maXh2wV pic.twitter.com/QDGQtmDOMV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2020

-(ABD Başkanlık seçimleri) Türkiye, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir.