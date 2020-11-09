Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında henüz 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışması sonucu Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt üyesinin ailesi, Diyarbakır’da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor.

Böylece Diyarbakır’da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. Şırnak Silopi'deki Habur Sınır kapısında kavuşma gerçekleşti.

Teslim olanların sayısı 194'e çıktı

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 01 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.