Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Maske kullanımında yalnızca ağzın örtülmemesi gerektiğini ifade eden Koca, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için, ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, bu durumda virüs miktarının fazla olabileceğini işaret ederek hastalığın ağır yaşanabileceğini belirtti.