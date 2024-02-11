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Gündem
TRT Haber 11.02.2024 18:10

AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıya ilişkin 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar: 

Dün Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı meydana gelmiş, bir vatandaşımız ağır yaralanmıştır. 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor. 

Diğer seçimlerde de olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde de huzur ve güven içersinde geçirmek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

Biz şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla, milletimizin canına ve malına kast eden suç odaklılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.  Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu kaçırmaya devam edeceğiz.  

 

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