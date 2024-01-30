AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılacak programda Seçim Beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
8 başlıktan oluşan beyannamenin ana teması 'Gerçek belediyecilik' olacak.
Yeni büyükelçiler güven mektuplarını takdim edecek
Beştepe'de bugün ayrıca güven mektubu takdim törenleri de yapılacak.
Ürdün, Gine Bissau, Ekvator Ginesi ve Umman'ın yeni Ankara büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak.
Erdoğan, programı kapsamında 4 yeni büyükelçiyi ayrı ayrı kabul edecek.
Törenlerin ardından büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.