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TRT Haber 30.01.2024 06:40

MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün yarın

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son tarih 31 Ocak. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün yarın

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ödemeleri internetten yapılabiliyor

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son günler...

MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

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