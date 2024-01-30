İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi

Balçova ilçesinde bir kafeteryada Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu üyeleriyle bir araya gelen Dağ, öğrenci ve yeni mezunların İzmir gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Adaylığı sürecinde büyük tanıtım toplantısını 12 Şubat'ta yapacaklarını söyleyen Dağ, "kazanmaları halinde 1 Nisan'da yapacakları ilk şeyin ne olacağı" yönündeki soru üzerine "30 ilçe belediye başkanıyla Anıtkabir ziyareti yapacaklarını, dönüp belediye bürokratlarından brifing alacaklarını" söyledi.

İzmir'de sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken çok fazla şey olduğunu ifade eden Dağ, ulaşım ve trafiğin ele alınacak ilk konular arasında olduğunu belirtti.

İkinci çevre yolunun adımlarını hemen atmaya başlayacaklarını söyleyen Dağ, şunları kaydetti:

"Ankara asfaltı, Yeşillik Caddesi, Alsancak ve Anadolu Caddesi'nde bir rahatlamanın oluşmaya başladığını göreceğiz. İzmir'le ilgili gelen projelere belediye ayrımı yapmadan destekçi olduk. Buca metrosunun yatırım programına alınmasını bizzat takip ettik. Tarihi ve kültürel zenginliklerle ilgili de Bergama, Efes, Kemeraltı, Kadifekale, Liman arkası bunlar bizim zenginliğimiz. Bu konuda da vizyon projemiz var, 12 Şubat'ta gayet iyi şekilde göreceksiniz. İzmir bir liman şehridir. İzmir'in tarihine bakın, 300-400 haneli bir yer iken deniz ticaretinin önemli hale gelmesiyle büyümeye başlamıştır. Hem liman şehri özelliğini hem de tarihi ve kültürel zenginliğini ayağa kaldırma açısından bir projemiz olacak. Hem buradaki insanların rahat bir nefes alması hem de dışarıdan turist çekmesini hedefleyen projelerimiz olacak."

İzmir'de 600 bine yakın konutun dönüşmesi gerektiğini, kentsel dönüşüme bir yerinden başlanması gerektiğini dile getiren Dağ, "Vicdana uygun bir şekilde, insanlara bizzat giderek, 'depreme dayanıksız yerlerde oturmanızı istemiyoruz. Bir yerinden başlamak istiyoruz.' diyeceğiz. Önce belediye imkanlarıyla konut. Dışardan gelenlere değil ama İzmir'de oturma şartı koşacağız. Nasıl deprem konutlarında teslimat yapmışsak, maliyetine, uygun vadelerle konut sağlama düşüncemiz var. Bunu sağladıktan sonra o alanlarda dönüşümü donatı alanlarıyla yapmak istiyoruz. Başlayacağız, ne kadarını başarabiliriz ? 5 yılın sonunda önemli bir sayıyı başarmış olacağız."

"31 Mart akşamı samimiyet kazanacaktır"

İlçelerle koordinasyonda bir problem yaşamayacaklarını dile getiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden olmayan belediyeler olsa da ben bu şehrin şehremini olmaya talibim. Bu söz boşuna bir söz değildir. Şehremini dediğiniz sadece belediyecilik hizmetleriyle uğraşmaz. Ben bu şehrin her hanesine dokunacak şekilde şehremini olmak istiyorum. 4 çocuğuma nasıl bakıyorsam bu şehrin evlatlarına da aynı şekilde bakacağım.

İzmir'de yıllardır siyaset yapıyorum. Tavrım, tarzım, yaptığım işler, bıraktığım izler, insanlara dokunuşum itibariyle bir özelliğimin olduğunu düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde göstereceğim. Samimiyet önemli, 31 Mart akşamı samimiyet kazanacaktır."

Hayalinin İzmir'de okuyan gençlerin kentte kalması olduğunu belirten Dağ, İzmir'i Türkiye'nin ve dünyanın vizyon şehri haline getirmek istediklerini lokomotif alanın bilişim olduğunu, bu alanda yapılacaklarla İzmir'in evlatlarının göç etmek zorunda kalmayacağını dile getirdi.