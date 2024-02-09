AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Akseki: İbrahim Özkan

2009-2014 yılları arasında AK Parti Antalya İl Genel Meclis Üyeliği yaptı. 2019'da AK Parti'den Akseki Belediye Başkanı seçildi. 43 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Aksu: Durmuş Kaan Şahin

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AK Parti Aksu İlçe Başkanlığı yaptı. 45 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Alanya: Adem Murat Yücel (MHP)

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. 2004-2014 yılları arasında iki dönem Kestel Belediye Başkanlığı yaptı. 2014'ten bu yana Alanya Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. 49 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

Demre: İbrahim Oğuz (MHP)

Demre Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. 1999'da Demre Belediyespor ile başlayan futbol kariyerini 2023'te Beymelekspor ile sonlandırdı. 44 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Döşemealtı: Bekir Kıvrım

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı yaptı. 46 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

Elmalı: Ali Gökçe

Elmalı'da; AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı yaptı. 44 yaşında, evli, 2 çocuk babası.

Finike: Cenk Şimşek (MHP)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve ilçe delegeliği yaptı. 45 yaşında, evli ve 1 çocuk babası.

Gazipaşa: Mustafa Aksoy (MHP)

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gazipaşa Ülkü Ocakları Başkanlığı, Antalya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, MHP Antalya İl Başkanlığı yaptı. 45 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Gündoğmuş: Ali Gülen

1989 yılında köy muhtarı seçildi. İki dönem muhtarlık yaptı. Ortaköy Kasabası Belediye Başkanlığı yaptı. 3 dönem AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 ve 2019 yıllarında Belediye Meclis Üyesiydi. Gündoğmuş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. 67 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

İbradı: Hatice Sekmen

AK Parti İbradı İlçe Başkanlığı'nda kurucu üye. 19 yıl Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti'de Ormana kasabası Belediye Meclis üyeliği yaptı. 47 yaşında, evli ve 1 çocuk annesi.

Kaş: Mutlu Ulutaş

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı, Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı yaptı. 2019 yılından bu yana Kaş Belediye Başkanı. 46 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Kemer: Rahman Şeker

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. 2012'de ABD'de yönetim yüksek lisansı yaptı. 36 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

Kepez: Rıza Sümer

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2015-2018 yılları arasında AK Parti Antalya İl Başkanlığı yaptı. 51 yaşında, evli ve 4 çocuk babası.

Konyaaltı: Durali Kolpak

AK Parti Konyaaltı Belediye Meclis üyesi. Turizm, ticaret ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Ulaşımla ilgili esnaf odalarında yöneticilik yaptı. Konyaaltı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı. 66 yaşında, evli ve üç çocuk babası.

Korkuteli: Sadık Önal (MHP)

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans, Gazi Üniversitesinde doktora yaptı. Korkuteli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 42 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Kumluca: Hüseyin Orhantekin

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Gaziantep Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 20 yıldır öğretmenlik ve idarecilik yapıyor. 44 yaşında, evli ve 3 çocuk babası.

Manavgat: Süleyman Okudan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1989 yılından bu yana akademik görevlerde bulundu. 66 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Muratpaşa: Özdemir Manavoğlu

İstanbul Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu. AK Parti Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi. 43 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Serik: Veli Vural

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi, Almanya Dusseldorf Medical Center Hastanesi'nde eğitim yaptı. 2020'den bu yana Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı yapıyor. 46 yaşında, evli ve 1 çocuk babası.