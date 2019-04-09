AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini söylemişti.

Yavuz’un açıklamalarının ardından AK Parti, üyükçekmece’de seçimin yenilenmesi için 130. madde gereğince YSK’ya olağanüstü müracaatta bulundu.

“Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış”

Ankara’da soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece’de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddialarını değerlendirdi.

Soylu, "Bir suç var ortada. Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış. Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok." dedi.

Seçimin tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye katıldığını ifade eden Soylu, "Tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır." dedi.

Kaynak: TRT Haber