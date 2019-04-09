Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına itirazları değerlendirdi.

İmamoğlu, "16 milyon insana hizmet edeceğiz diyoruz. Yeni döneme bir an önce başlayalım diyoruz. Görecekler daha saygın, adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığının sorulmadığı bir dönemi onlara yaşatacağız, daha saygın bir dönem yaşattıracağız.” dedi.

İstanbul’da hizmet döneminin başlatılmasını istediğini ifade eden İmamoğlu, YSK’nın süreci en hızlı bir şekilde sonlandıracağını ümit ettiğini söyledi.

İmamoğlu, “Biz olaya sadece şöyle bakarız; vatandaşımız gelmiştir, oyunu atmıştır bunlar da tutanağa geçirilmiştir. Biz sandık görevlilerine dedik ki, ‘gelen kişinin kimliğine bak, sayarken dikkat et.’ Sandık kurulu başkanlarını ve başkan yardımcılarını atıyorlar, kendi parti temsilcileri var.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber