MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da seçim sonuçlarına dair yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, "Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir. Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır." dedi.

"Toplumsal vicdanda beraat etmedi"

Mansur Yavaş'ın mazbatayı aldığını ancak toplumsal vicdanda beraat etmediğini belirten Bahçeli, "Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA