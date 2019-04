AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz Büyükçekmece’ye ilişkin"

Büyükçekmece’de talebimizi geri çektiğimizi söylüyor sayın Öztrak. Yok böyle bir şey, nereden çıkıyor? Biz Büyükçekmece ile ilgili itirazımızı yaptık. Hatta bugün olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz Büyükçekmece’ye ilişkin. Niçin Büyükçekmece’yi biraz daha öne çıkarıyoruz? Çünkü Büyükçekmece’de daha farklı usulsüzlükler de yapılmış. Faik Bey’in dediği gibi de yok. Seçmen farkı o kadar yok falan değil. Siyasi anlamda işimize geldiği gibi rakamları biz eğer kamuoyuyla paylaşırsak bu kamuoyunu yanıltmak olur. Sandık seçimin namusu diyorsak o zaman bu sandıkta olup biteni net bir şekilde ortaya koymak gibi bir mecburiyetimiz var. Bizim yaptığımız bu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Büyükçekmece'de itirazımızı geri çekmedik. Hatta bugün olağanüstü itirazımızı yapacağız.https://t.co/LYIturAV0d pic.twitter.com/foCVrjiphX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Nisan 2019

"İstanbul’un her yerinde organizeli bir şeyler yapılmış"

Biz her yerde, İstanbul’un her yerinde özellikle, Türkiye’de bu derece bir şeyler olup olmadığına ilişkin net bir şey söyleyemiyorum. İstanbul’u çok iyi mercek altına aldık, İstanbul’un her yerinde organizeli bir şeyler yapılmış. Onun için adına, “organize usulsüzlük, organizeli usulsüzlük” dedik. Bunu özellikle düşündük, bunun anlamı ne olabilir? Bunu böyle ifade etmeye çalıştık.

51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. Bizim '51 sandığı sayın' şeklinde bir talebimiz de yok ortada.

"İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz"

Seçim sonucunu çok net etkileyecek olaylar ve haller var. Olağanüstü itiraz hakkını kullanıyor, İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz.https://t.co/LYIturAV0d pic.twitter.com/jnXPR2Ey0a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Nisan 2019

