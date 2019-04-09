İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Seçim kurumları yönetir meselenin güvenliği bize aittir. YSK ile ilgili münasebetleri de Adalet Bakanlığı ile olan münasebetlerinden ibarettir. Türkiye bu seçim sistemi üzerinden gider. Büyükçekmece de bir olay söz konusudur. Bu olay bir yolsuzluk, bu olay bir usulsüzlük ve bu olay bugün olmamıştır ama seçime yönelik olmuştur. Bu olayın anlaşılması da yine seçim takvimi içerisinde AK Parti teşkilatlarının seçim kurullarına müracaatı ile orada yayılan, ortaya çıkan ve onların takibi sonucu ortaya çıkan bir durumdan ibarettir.

Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok.

"Sayın Bahçeli'ye katılıyorum"

Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır.

Kaynak: TRT Haber