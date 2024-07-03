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TRT Haber 03.07.2024 14:53

AK Parti'den, UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti'den, UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

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AK Parti UEFA Ömer Çelik
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